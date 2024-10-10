11 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kişisel değerlerine odaklanacaksın. Plüton retrosunda ani bir kararla değişecek ve hayatını değiştireceksin. Çılgınlık yapmaya hazırsın! Sınırları aşacak ve hayatındaki herkesi şaşırtacaksın. Bu aşama hem aşk hayatında hem de finansal konularda beklenmedik hamleler yapabilirsin.

Mesela eski sevgiline dönebilirsin! 'Asla olmaz' dediğin kişi ile birlikte olabilirsin... Duygularını kontrol etmeden, tutkularınla hareket edebilir ve günün sonunda kendini nikah masasında bulabilirsin. Açıkçası doğaçlama yaşamak ve aşkın peşinden gitmek sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Belki de uzun zamandır ihtiyacın olan bu özgürlüktür...

Gelelim ekonomik durumuna ve alacağın kararlara. Paranı yönetmek konusunda sorun yaşıyorsan, bugün dertlerin son bulacak. Maddi kaynaklarını yönetmenin en doğru yolunu bulacak, köklü bir yatırım ile resmen kendini kurtaracaksın. Fakat dikkatli olmalı, fazla risk almadan geleceğini garanti altına almalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...