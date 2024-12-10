11 Aralık Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün aşkın rüzgarına hızla kapılabilirsin... Özellikle mevcut ilişkinde tüm sorunları geride bırakıp temiz bir sayfa açabilirsin. Venüs ile Mars arasındaki karşıtlık seni her zamankinden daha duygusal bir hale getirebilir.

İşte tam da bu noktada aşırı kaçan bir duygusal bağlılık gösterebilirsin. Partnerine ya da aile bireylerine ayrılmaz bir sevgi bağı ile bağlanabilirsin. Adeta özgürlük ihtiyacını göz ardı ederek sahiplenme dürtüsüne odaklanabilirsin. Bu aşamada birtakım kıskançlıklar da su yüzüne çıkabilir. Sevdiklerini hiç kimseyle paylaşmak istemeyebilirsin. Tüm ilginin ve sevginin sende olmasına ihtiyacın var. Bize soracak olursan bu konuda özellikle de partnerini uyarsan iyi edersin. Böylece olası yanlış anlaşılmalardan ve hayal kırıklıklarından kendini korumuş olursun.

Özgürlüğünü ihmal etmek demişken, bugün dinlenmeyi de ikinci plana atabilirsin. İş hayatına ve çalışmaya fazla odaklanarak istediğin başarıyı elde edebilirsin, fakat sağlığını tehlikeye atabilirsin. Görünen o ki hem duygusal ilişkilerinde hem de çalışma saatlerinde düzene ihtiyacın olacak. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...