11 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün özgürlük tutkusuyla dolup taşacaksın. Spontane kararlar alıp harekete geçmeye ve maceraya atılmaya açık olacak. Bu yüzden bağlanmaktan ve kök salmaktan korkabilirsin. Tam da bu noktada özellikle ikili ilişkilerden ve romantizmden uzak durabilirsin. Üstelik bunu istemsizce yaptığın için fark bile etmeyebilirsin.

Venüs ile Mars arasındaki karşıtlık, duygusal sınırlarını genişletmen konusunda seni destekleyecektir. Haliyle bugün biraz ıssızlaşıp yalnız kalabilirsin. Bu yalnızlık hissine kendini fazla kaptırmasan iyi edersin... Zira başına buyruk bu halin alışkanlık yaratabilir. Çünkü ele avuca sığmayan heyecanlı bir ruhun var. Tabii bu durum mevcut ilişkini de etkileyebilir. Partnerin ondan uzaklaştığını hissederek tedirgin olabilir.

Bir şey soracak olursan, bugün özgürlük arayışının ve merakını birleştirerek yaratıcılığını beslemelisin. Bu sayede üreteceğini fikirler ve yapacağın işler yılın projesine dönüşebilir. Zihnini serbest bırak, göreceksin başarı senin olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...