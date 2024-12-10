11 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün içinde fırtınalar kopuyor gibi hissedebilirsin. Söylemek istediklerini yutmak zorunda kalabilir, bu yüzden dengeni şaşabilirsin! Yine de sakin görünmeye ve herkesi mutlu etmeye çalışmaya devam edebilirsin. Bize soracak olursan bu çabayı bir kenara bırakmalısın.

Venüs ile Mars arasındaki karşıtlık seni köşeye sıkıştırıyor! Sen ise orta yolu bulmaya çalışıyorsun... Peki bir kez olsun dengenin bozulmasına izin versen ne olur? İlişkilerindeki 'ben' ve 'biz' sınırlarını koruyarak seni ilgilendirmeyen konularda tek başına savaşmayı bırakmalısın. Herkesin sorunu ise birlikte mücadele etmelisiniz. Böylece en çok yorulan taraf olmaktan kurtulabilirsin. Artık dinlenmeli ve biraz da huzur bulmalısın. Belki de artık önce 'ben' demenin zamanı gelmiştir.

Tam da bu aşamada kişisel hedeflerine odaklanabilirsin. Kendine ve geleceğine yatırım yapmaya başlayabilirsin. Bu sayede kısa zamanda güçlendiğini hissedeceksin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...