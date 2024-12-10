11 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün kontrolü elden bırakacaksın. Buna hemen ikna olmayabilirsin, ama gün ilerledikçe ve Venüs ile Mars arasındaki karşıtlık hayatına etki ettikçe sen de oluruna bırakacaksın. Açıkçası bu durum sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecek.

Disiplinli ve kuralcı doğana inat kontrolsüz olmak, ilişkilerindeki sorunun çözümü olacak. Hayatına ve isteklerine daha fazla zaman ayıracaksın. Kendine ayırdığın zamanda ise iş ile vakit kaybetmek istemeyeceksin. Bu aşamada partnerin veya çekirdek adile üyelerin buna çokça sevinecek. Tamamen onlara ve kendine odaklanarak o kadar çok sorunu çizeceksin ki adeta hafifleyeceksin.

En önemlisi de sıkılmışlık hissinden kurtulacaksın! İş hayatın, sorumlulukların ve ilişkilerin arasında denge sağlamak için uğraşmaktan vazgeçeceksin. Her şeyin kusursuz olması gerekmediğini hissedeceksin. Daha az çalışmaktan hoşlandığın anlar bile olacak. Umarız Venüs'ün bu etkisi uzun sürer de Oğlak burçları da sonunda rahata alışır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...