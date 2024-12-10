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11 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
10.12.2024 - 19:01

Kontrolü elden bırakın! Peki 11 Aralık Çarşamba gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Aralık Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kontrolü elden bırakacaksın. Buna hemen ikna olmayabilirsin, ama gün ilerledikçe ve Venüs ile Mars arasındaki karşıtlık hayatına etki ettikçe sen de oluruna bırakacaksın. Açıkçası bu durum sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecek. 

Disiplinli ve kuralcı doğana inat kontrolsüz olmak, ilişkilerindeki sorunun çözümü olacak. Hayatına ve isteklerine daha fazla zaman ayıracaksın. Kendine ayırdığın zamanda ise iş ile vakit kaybetmek istemeyeceksin. Bu aşamada partnerin veya çekirdek adile üyelerin buna çokça sevinecek. Tamamen onlara ve kendine odaklanarak o kadar çok sorunu çizeceksin ki adeta hafifleyeceksin. 

En önemlisi de sıkılmışlık hissinden kurtulacaksın! İş hayatın, sorumlulukların ve ilişkilerin arasında denge sağlamak için uğraşmaktan vazgeçeceksin. Her şeyin kusursuz olması gerekmediğini hissedeceksin. Daha az çalışmaktan hoşlandığın anlar bile olacak. Umarız Venüs'ün bu etkisi uzun sürer de Oğlak burçları da sonunda rahata alışır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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