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11 Aralık Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Aralık Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
10.12.2024 - 19:01

Duygularınız ile mantığınız arasında kalabilirsiniz! Peki 11 Aralık Çarşamba gününde koç ve yükselen koç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için koç ve yükselen koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Aralık Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, koç ve yükselen koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün dengen biraz bozulabilir. Duyguların, profesyonel duruşunun ve aksiyon seven kişiliğinin önüne geçebilir. Hatta seni yavaşlatabilir ve zaman zaman motivasyonunu da bozabilir. Zira Venüs ile Mars arasındaki ilişki aşk hayatında dalgalanmalara neden olabilir. 

Aman dikkat kalbin ile beynin arasında kalabilirsin. Bu aşamada özellikle duygusal ihtiyaçlarınla fiziksel ihtiyaçlar arasında denge kurmakta zorlanabilirsin. Ne istediğinden emin olamayabilir, anlık heveslerle yüzeysel yakınlaşmalar yaşayabilirsin. Özellikle de bir ilişkin varsa, kafa karışıklıklarına meyilli olduğun bugünü dikkatle yönetmelisin. Mesafeni korumalı ve ilişkilerden beklentilerini net bir şekilde ifade etmelisin. 

Tüm bunların dışında kıskançlık ve aşırı sahiplenme duygusu ile de başa çıkman gerekebilir. Duygularını yönetmeye çalışırken anı kaçırabilirsin... İş hayatına dair önemli fırsatlar elinden kayıp gitmeden dengeni sağlamaya odaklan ve sakin ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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