11 Aralık Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün dengen biraz bozulabilir. Duyguların, profesyonel duruşunun ve aksiyon seven kişiliğinin önüne geçebilir. Hatta seni yavaşlatabilir ve zaman zaman motivasyonunu da bozabilir. Zira Venüs ile Mars arasındaki ilişki aşk hayatında dalgalanmalara neden olabilir.

Aman dikkat kalbin ile beynin arasında kalabilirsin. Bu aşamada özellikle duygusal ihtiyaçlarınla fiziksel ihtiyaçlar arasında denge kurmakta zorlanabilirsin. Ne istediğinden emin olamayabilir, anlık heveslerle yüzeysel yakınlaşmalar yaşayabilirsin. Özellikle de bir ilişkin varsa, kafa karışıklıklarına meyilli olduğun bugünü dikkatle yönetmelisin. Mesafeni korumalı ve ilişkilerden beklentilerini net bir şekilde ifade etmelisin.

Tüm bunların dışında kıskançlık ve aşırı sahiplenme duygusu ile de başa çıkman gerekebilir. Duygularını yönetmeye çalışırken anı kaçırabilirsin... İş hayatına dair önemli fırsatlar elinden kayıp gitmeden dengeni sağlamaya odaklan ve sakin ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...