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11 Aralık İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Aralık İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
10.12.2024 - 19:01

Duygularınıza kapılacaksınız! Peki 11 Aralık Çarşamba gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Aralık Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün uzun vadeli hedeflerinden uzaklaşabilirsin. Derin bir bağlılık arzusuna kapılabilir ve anlık heyecanların peşine düşebilirsin. Duygularının seni farklı bir yöne götürdüğünü hissedebilirsin... Açıkçası bugün biraz flörtöz bir tavır ile dikkat çekmeyi de tercih edebilirsin! 

Venüs ile Mars arasındaki karşıtlık çekiciliğini ortaya çıkarırken, gördüğün ilgiden besleneceğin ise aşikar! Bu yüzden anlık heveslere kapılarak uzun soluklu ilişkilerde kritik hatalar da yapabilirsin. Aman dikkat yüzeysel hevesler, geçici yakınlaşmalar ya da basit duygusal iniş çıkışlar için gerçek aşktan uzaklaşmamalısın. Ruh eşini arıyorsan, daha gerçekçi duygulara odaklanmalısın. 

Duygusal anlamda verdiğin kararlar iş hayatına da yansıyabilir. Bir süredir çalıştığın işi bırakıp gitmeye razı olabilirsin. Emeklerini, yatırımlarını veya tazminatını bile gözün görmeyebilir. Bize soracak olursan bugün eğlenmeye odaklanmalısın. Duygusal iniş çıkışlardan beslenmeli ve romantizme dalmalısın. Ama asla kariyer ve para konularında karar vermemelisin. Karar vermek zorundaysan, analitik verilere odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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