11 Aralık İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün uzun vadeli hedeflerinden uzaklaşabilirsin. Derin bir bağlılık arzusuna kapılabilir ve anlık heyecanların peşine düşebilirsin. Duygularının seni farklı bir yöne götürdüğünü hissedebilirsin... Açıkçası bugün biraz flörtöz bir tavır ile dikkat çekmeyi de tercih edebilirsin!

Venüs ile Mars arasındaki karşıtlık çekiciliğini ortaya çıkarırken, gördüğün ilgiden besleneceğin ise aşikar! Bu yüzden anlık heveslere kapılarak uzun soluklu ilişkilerde kritik hatalar da yapabilirsin. Aman dikkat yüzeysel hevesler, geçici yakınlaşmalar ya da basit duygusal iniş çıkışlar için gerçek aşktan uzaklaşmamalısın. Ruh eşini arıyorsan, daha gerçekçi duygulara odaklanmalısın.

Duygusal anlamda verdiğin kararlar iş hayatına da yansıyabilir. Bir süredir çalıştığın işi bırakıp gitmeye razı olabilirsin. Emeklerini, yatırımlarını veya tazminatını bile gözün görmeyebilir. Bize soracak olursan bugün eğlenmeye odaklanmalısın. Duygusal iniş çıkışlardan beslenmeli ve romantizme dalmalısın. Ama asla kariyer ve para konularında karar vermemelisin. Karar vermek zorundaysan, analitik verilere odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...