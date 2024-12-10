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11 Aralık Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Aralık Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
10.12.2024 - 19:01

Bir çizgi çekin! Peki 11 Aralık Çarşamba gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Aralık Çarşamba günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün yeni sınırlar inşa etmelisin! Hepimizin Mars retronun etkisi altında olduğumuz bu dönemde fedakar doğan ile etrafındakilere fazla imtiyaz veriyor olabilirsin. Haliyle bu da seni yorabilir. Özellikle Mars ile Venüs arasındaki karşıtlıkta sevdiğin insanların dahi bencil tavırları ile karşı karşıya gelebilirsin. 

İşte tam da bu aşamada, kendini tüketmek yerine net bir çizgi çizmelisin. Artık herkes sınırını bilmeli, zira senin insanlara tahammülün bitmek üzere. Bu arada ilişkilerdeki alma verme dengesine de odaklan deriz. Kendinden verdiklerinin kimseye yararı yok! Önceliğini kendin haline getirdiğinde ilişkilerinin dinamiklerinin de değiştiğini göreceksin. İnsanların sana daha fazla saygı duyduğu bir düzen kuracaksın. 

Belki de bugün hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçecek cesareti de bulabilirsin. Motivasyonu artıran ve seni duygusal anlamda güçlendiren bu süreçten en iyi şekilde yararlan, bu sayede hem maddi hem de manevi anlamda kar elde edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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