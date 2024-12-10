11 Aralık Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün yeni sınırlar inşa etmelisin! Hepimizin Mars retronun etkisi altında olduğumuz bu dönemde fedakar doğan ile etrafındakilere fazla imtiyaz veriyor olabilirsin. Haliyle bu da seni yorabilir. Özellikle Mars ile Venüs arasındaki karşıtlıkta sevdiğin insanların dahi bencil tavırları ile karşı karşıya gelebilirsin.

İşte tam da bu aşamada, kendini tüketmek yerine net bir çizgi çizmelisin. Artık herkes sınırını bilmeli, zira senin insanlara tahammülün bitmek üzere. Bu arada ilişkilerdeki alma verme dengesine de odaklan deriz. Kendinden verdiklerinin kimseye yararı yok! Önceliğini kendin haline getirdiğinde ilişkilerinin dinamiklerinin de değiştiğini göreceksin. İnsanların sana daha fazla saygı duyduğu bir düzen kuracaksın.

Belki de bugün hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçecek cesareti de bulabilirsin. Motivasyonu artıran ve seni duygusal anlamda güçlendiren bu süreçten en iyi şekilde yararlan, bu sayede hem maddi hem de manevi anlamda kar elde edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...