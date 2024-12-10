11 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün duygusal anlamda birtakım dramlar yaşayabilirsin. Endişelenmeni ya da üzülmeni gerektirecek şeyler olmayacak. Fakat sen tutkulu bir yaklaşım sergileyerek bazı konularda fazla yüksekten uçabilirsin. Aşka gurur yapabilir, kişisel yaklaşımların ilişkinin ya da duygularının önüne geçmesine izin verebilirsin.

İşte tam da bu noktada partnerinin de sesine kulak vermelisin. Kendi arzuların ve tutkuların kadar partnerinin tutkularına da önem vermelisin. Bu ilişkinin iki kişilik olduğunu unutmamalısın. Elbette sen çok değerlisin ama partnerin de öyle! Bu dengeyi hemen tüm ikili ilişkilerinde sağlamalısın. Venüs ile Mars arasındaki karşıtlığın, ilişkilerinde karmaşa yaratmasına izin vermemelisin. Çok değil bir adım geri atarsan iyi edersin!

Gururunu bir kenara bırakıp içten yaklaşımlar sergilediğin zaman iş hayatında da kazanacaksın. Ekibin bir parçası olacak, iş arkadaşların ve ortakların tarafından benimseneceksin. Böylece kendini daha güvende ve saygın hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...