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11 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
10.12.2024 - 19:01

Abartılı duygular ve derin tutkular... Peki 11 Aralık Çarşamba gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Aralık Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün duygusal anlamda birtakım dramlar yaşayabilirsin. Endişelenmeni ya da üzülmeni gerektirecek şeyler olmayacak. Fakat sen tutkulu bir yaklaşım sergileyerek bazı konularda fazla yüksekten uçabilirsin. Aşka gurur yapabilir, kişisel yaklaşımların ilişkinin ya da duygularının önüne geçmesine izin verebilirsin. 

İşte tam da bu noktada partnerinin de sesine kulak vermelisin. Kendi arzuların ve tutkuların kadar partnerinin tutkularına da önem vermelisin. Bu ilişkinin iki kişilik olduğunu unutmamalısın. Elbette sen çok değerlisin ama partnerin de öyle! Bu dengeyi hemen tüm ikili ilişkilerinde sağlamalısın. Venüs ile Mars arasındaki karşıtlığın, ilişkilerinde karmaşa yaratmasına izin vermemelisin. Çok değil bir adım geri atarsan iyi edersin! 

Gururunu bir kenara bırakıp içten yaklaşımlar sergilediğin zaman iş hayatında da kazanacaksın. Ekibin bir parçası olacak, iş arkadaşların ve ortakların tarafından benimseneceksin. Böylece kendini daha güvende ve saygın hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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