11 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün aşkı bulan sen olacaksın. Bitmiş bir aşkın küllerinden doğacaksın, adeta. Venüs ile Mars arasındaki karşıtlık gerçek duygularına odaklanmanı sağlayacak. Tutkuların kadar hislerine de kulak vereceksin.

İşte tam da bu aşamada bekar Akrep burçları için heyecan dolu anlar başlayacak. Günün henüz ilk saatlerinde karşılaşabilirsin gerçek aşkınla. Hoş sohbetler sırasında ortak noktalar bulabilirsin onunla... Her şey masal gibi giderken, kendini kaptırmaktan ise korkma! Çünkü akışına bıraktığında en güzel duyguların seni sardığı hissedeceksin. Bu arada ilişkisi olan Akrep burçlarına da haberimiz var. Partnerinle arandaki güç mücadelelerini geride bırakacaksın. Daha derin duygusal bağlar kuracak, böylece huzuru bulacaksın.

Bugün hayattan çokça keyif alacağın da aşikar. Duygularını istediğin gibi dile getirdiğinde, olacaklardan tereddüt etmediğinde iç dünyanda güçlü bir huzur seni saracak. Bu hissin ve istediğin gibi yaşamanın tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...