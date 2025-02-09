10 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygusal konularda yaşayacağın derinlik nedeniyle yemeğe odaklanabilirsin. Kendini iyi hissetmek için yeme eğiliminin arttığını fark edersen kendine dur demelisin. Öte yandan yeni bir haftaya başlamak istemeyebilir ve hatta yataktan dahi çıkmak istemeyebilirsin... Ancak bu negatif enerjiyi üzerinden atmalısın. Zira içinde keşfetmeni bekleyen büyük bir enerji var!

Yemekle ya da uyuyarak dinlenmek, kendini kabuğuna kapatmak yerine eğlenmek en iyisi olacaktır. Haftanın henüz ilk günü de olsa biraz yorulmaya hazırlan ve arkadaşlarınla bir akşam buluşması organize et. Göreceksin, depresif havan hemen dağılacak ve modun yerine gelecek.

Öte yandan işine de odaklanmalısın. Attığın her adımda kazanç sağlayabileceğin bir gün başlıyor. Küçük riskler alırsan, maddi anlamda önemli karlar elde edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...