10 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün belki de son kez geçmişi gündeme getirebilirsin. Artık eskileri ardında bırakman gerektiğini fark edeceksin. Önüne bakmak için birtakım yüzeleşmeler yaşayabilirsin. Özellikle ailevi meseleler ve geçmiş travmalar konusunda konuşarak maziye veda etmenin tam zamanı!

Aile ve ev hayatını düzene oturttuktan sonra önünün ne kadar açık olduğunu da göreceksin. Zihnini bulandıran bu konuların üzerindeki yükü kalktığında daha mutlu günlerin olacak. Kendini ve etrafındaki hemen her şeyi sevdiğin yarınlar seni bekliyor.

Güçlü bir şifa enerjisiyle dolup taşarken önüne bakmak ise en büyük motivasyonun olacak. Yarınları planlamaya hazırsın. Görünen o ki derin ve güçlü duygularla bağlandığın bir aşka, aile olmaya ve kendi işini kurmaya da hazırsın. Yani hayatının kontrolünü eline almak üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...