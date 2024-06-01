10 Soruda Tatlıya Ne Kadar Düşkün Olduğunu Ortaya Çıkarıyoruz!

Tatlı krizleri senin için çok nadir yaşanıyor diyebiliriz. Her tatlıyı yemediğin gibi daha hafif ve az şekerli olan tatlılar favorin diye düşünüyoruz. Tatlı senin için özel bir şey değil, o nedenle canın çektiği zamanlar arada bir tüketiyorsun. Tatlıya düşkün olmasan da bazen keyifli bir kaçamak yapmak sana da iyi geliyor!