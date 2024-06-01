10 Soruda Tatlıya Ne Kadar Düşkün Olduğunu Ortaya Çıkarıyoruz!
10 Soruda Tatlıya Ne Kadar Düşkün Olduğunu Ortaya Çıkarıyoruz!
Hepimiz tatlı yemeyi seviyoruz, peki ya ne kadar düşkünüz? Hadi, soruları çöz ve tatlı yemeyi ne kadar sevdiğini gör! 🍩🍡
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1. Biraz zor bir soruyla başlayalım, tatlı senin için ne ifade ediyor?
2. Sence bir tatlıyı tatlı yapan içindeki hangi malzemedir?
3. Pekii, tatlı yediğin zaman kendini nasıl hissediyorsun?
4. Tatlı yeme alışkanlığını nasıl tanımlarsın?
5. Bizden sır çıkmaz, tatlıda Türk mutfağını mı yoksa diğer dünya mutfaklarını mı tercih ediyorsun?
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