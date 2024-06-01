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10 Soruda Tatlıya Ne Kadar Düşkün Olduğunu Ortaya Çıkarıyoruz!

etiket 10 Soruda Tatlıya Ne Kadar Düşkün Olduğunu Ortaya Çıkarıyoruz!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 21:01

Hepimiz tatlı yemeyi seviyoruz, peki ya ne kadar düşkünüz? Hadi, soruları çöz ve tatlı yemeyi ne kadar sevdiğini gör! 🍩🍡

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1. Biraz zor bir soruyla başlayalım, tatlı senin için ne ifade ediyor?

2. Sence bir tatlıyı tatlı yapan içindeki hangi malzemedir?

3. Pekii, tatlı yediğin zaman kendini nasıl hissediyorsun?

4. Tatlı yeme alışkanlığını nasıl tanımlarsın?

5. Bizden sır çıkmaz, tatlıda Türk mutfağını mı yoksa diğer dünya mutfaklarını mı tercih ediyorsun?

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6. Tatlı yerken genelde yanında ne içersin?

7. Hangi sıklıkta tatlı krizi yaşarsın?

8. Tatlıyı günün hangi saatinde tüketmeyi seviyorsun?

9. Evde tatlı yapıyor musun?

10. Son olarak, bir pastaneye gittiğinde ilk tercihin ne olur?

Sen tam bir tatlı canavarısın!

Tatlılar senin vazgeçilmezin. Neredeyse her gün tatlı krizine giriyor ve bol şerbetli, çikolatalı, kremalı tatlılarla kendini şımartıyorsun. Pastanelerin müdavimisin ve tatlı yemeyi her zaman dört gözle bekliyorsun. Evde tatlı yapmayı da çok seviyor, kendine ve sevdiklerine lezzetli sürprizler hazırlıyorsun. Kısacası, tatlısız bir hayat düşünemiyorsun!

Tatlıya olan düşkünlüğün dengeli ve keyifli!

Tatlılara karşı özel bir ilgin var ama ölçüyü kaçırmıyorsun. Haftada birkaç kere tatlı krizine girsen de kendini dizginlemeyi çoğu zaman başarıyorsun. Genelde hafif tatlıları tercih etsen de çikolata ve şerbetli tatlıları da arada bir denemeden edemiyorsun. Kendini şımartmak istediğinde alıyorsun bir tatlı geliyorsun kendine!

Tatlılarla aran pek yok gibi görünüyor!

Tatlı krizleri senin için çok nadir yaşanıyor diyebiliriz. Her tatlıyı yemediğin gibi daha hafif ve az şekerli olan tatlılar favorin diye düşünüyoruz. Tatlı senin için özel bir şey değil, o nedenle canın çektiği zamanlar arada bir tüketiyorsun. Tatlıya düşkün olmasan da bazen keyifli bir kaçamak yapmak sana da iyi geliyor!

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Sen tam bir tatlı canavarısın! Tatlılar senin vazgeçilmezin. Neredeyse her gün tatlı krizine giriyor ve bol şerbetli, çikolatalı, kremalı tatlılarla kendini ... Devamını Gör