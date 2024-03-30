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10 Soruda Ramazan’da Kaç Kilo Alacağını Tahmin Ediyoruz!

etiket 10 Soruda Ramazan’da Kaç Kilo Alacağını Tahmin Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 22:01

Bu Ramazan ayı senin için nasıl geçiyor? Biraz ipucu ver, kaç kilo alacağını tahmin edelim!

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1. İlk olarak söyle bakalım, şu an kilo aldın mı?

2. Peki favori fastfood yemeğini seç bakalım!

3. Peki en çok hangi yemek çeşitlerini seversin?

4. Şimdi de bir tatlı seç bakalım 👇

5. İftar sonrası hangisi iyi gider?

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6. İftar sofrası senin için ne demek?

7. Peki, asla hayır diyemeyeceğin bir yemek seç bakalım!

8. Peki, sebzelerle aran nasıl?

9. Gün içinde yeteri kadar su içiyor musun?

10. Son olarak, spor yapıyor musun?

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En az 3-4 kilo!

Sen iftarda kendini durduramıyorsun! Ramazan pidesi, et yemekleri tatlılar derken bu gidişle kilo almaman kaçınılmaz olacak... Aman ne de olsa 3-4 kilo, ondan bir şey olmaz deme! Ramazan ayı bitiminde pişman olabilirsin.

En fazla 2 kilo...

Sen kilo alsan bile fark edilmez çünkü bu şekilde yiyerek zaten en fazla 2 kilo alabilirsin. O yüzden rahat ol, canın ne istiyorsa ye, belli ki sana yaramıyor!

Sen bu ayı fit kapatırsın!

Sen zaten hem beslenmene dikkat ediyor hem de spor yapıyorsun. Kilo alsan bile kolayca verebilirsin. En fazla 1 kilo alırsın o da zaten fark edilmez bile! Umarız herkes senin kadar fit olur!

Sen rahat bi' 10 kilo alırsın!

Sen, Ramazan'da kilo veririm diye düşünenlerdensin ama maalesef tam tersi olacak gibi. İftar sahur demeden karbonhidrat ağırlıklı besleniyorsun. Tatlılar, börekler, Ramazan pidesi... Bu tuzağa düşme ve geç olmadan kendini frenle deriz!

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