10 Soruda Ramazan’da Kaç Kilo Alacağını Tahmin Ediyoruz!
10 Soruda Ramazan’da Kaç Kilo Alacağını Tahmin Ediyoruz!
Bu Ramazan ayı senin için nasıl geçiyor? Biraz ipucu ver, kaç kilo alacağını tahmin edelim!
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1. İlk olarak söyle bakalım, şu an kilo aldın mı?
2. Peki favori fastfood yemeğini seç bakalım!
3. Peki en çok hangi yemek çeşitlerini seversin?
4. Şimdi de bir tatlı seç bakalım 👇
5. İftar sonrası hangisi iyi gider?
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6. İftar sofrası senin için ne demek?
7. Peki, asla hayır diyemeyeceğin bir yemek seç bakalım!
8. Peki, sebzelerle aran nasıl?
9. Gün içinde yeteri kadar su içiyor musun?
10. Son olarak, spor yapıyor musun?
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