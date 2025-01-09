10 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün güçlü duygular ve görmezden gelemeyeceğin arzularla hareket edeceksin. Venüs, geçmişi ve yarım kalanları gündeme getirecek. Böylece eksi aşka atılacak bir mesaj, bir tatlı 'merhaba' ya da romantik bir tesadüf için harekete geçeceksin. Görünen o ki geçmişin güzel yanları hafızanda canlanacak ve seni duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Kalbinin sesini dinlemelisin! Bu sayede iyisiyle kötüsüyle geçmişe dönmeyi ne kadar istediğini anlamalısın. Anlık bir heyecana kapılarak hata etmemek için hislerinden emin olmalısın.

İş hayatında da benzer bir durumdan söz edeceğiz. Daha önce çalıştığın bir sektör, birlikte iş yaptığın ortakların ya da kurum gündeminde yer alabilir. Bu geri dönüş sana iyi gelecek mi emin olmadan hareket etmemelisin. Alacağın kararın kariyerine olumlu ve olumsuz etkilerini dikkatle düşünerek en iyi yolu seçtiğine de emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...