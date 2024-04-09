10 Nisan Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün öngörü ve zekanla hareket edersen kazanacaksın. Mars ve Satürn'ün kavuşumu, kariyerinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor olabilir. Bu dönemde, profesyonel hayatında karşılaştığın zorluklarla başa çıkmak için içsel gücünü kullanman gerekecek. Biraz duygusallık bir da profesyonel öngörüye ihtiyacın olacak.

Aşk hayatında da duygusallık ile güvensizlik arasında kalacaksın. Romantik ilişkindeki güven ve sadakat teması ön plana çıkabilir. Zaman zaman duygularına kapılsan da partnerinin sadakatini sorgulayabilirsin. Dikkatli ol, açıkçası tehlikeli sularda yüzüyorsun. İçinde bulunduğun iniş ve çıkışlar sırasında duygusal yeme alışkanlıklarına da dikkat etmelisin. Sağlığını zorlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...