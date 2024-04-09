10 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün de kendini biraz dengesiz ve kararsız hissedebilirsin. Zira Mars ve Satürn'ün kavuşumu, ilişkilerinde denge ve uyumu sağlama konusunda sana meydan okuyor. Bu etki altında, ortaklık ve yakın ilişkilerde karşılıklı anlayış ve sabır gerektirecek durumlarla karşılaşabilirsin. Kariyerinde, ortak çalışmalar ve iş birlikleri ön plana çıkacak. Fakat ortaklarına karşı tahammülsüz ya da tepkili olabilirsin. Dengeyi sağlayamayacağını hissettiğin anlarda bir adım geri çekilmeyi tercih edebilirsin.

Aşk hayatında ise işleri düzene sokan taraf olacaksın. İlişkindeki sorunları çözmek için karşılıklı saygı ve anlayış kritik öneme sahip olacak. Bir adım geri çekilerek partnerine fırsat verebilirsin. Tüm bu süreçler içinde mental ve duygusal dengeni korumak için ekstra çaba göstermelisin. Aşka sığın ve düzene ayak uydur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...