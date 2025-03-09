10 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün adeta bilgelik kazanacaksın. Hayattan aldığın derslerle manevi anlamda olgunlaşacak, dengeye kavuşacak ve yönünü bulacaksın. Hayattan ne istediğini keşfettiğin günün sonunda yeni başlangıçlar yapma fırsatın da olabilir.

Ancak bugün yaşayacağın en önemli şey hukuki süreçlerin ve bir süredir mücadele ettiğin tersliklerin son bulması olacaktır. Güneş ve Satürn’ün Balık burcundaki kavuşumuyla birlikte ruhundaki arınma gerçeklikle buluşacak. Beklediğin her şey birer birer yerine gelirken sen de harekete geçme şansını elde edeceksin.

Maneviyatının derinleştiği günün enerjisi ile tüm haftanın iyi geçeceğini de söylemeliyiz. Her gün bir öncekiden daha iyi hissedeceksin kendini. Arındıkça arınacak, güçlendikçe güçleneceksin. Bu fırsatı kaçırma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...