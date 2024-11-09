10 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün maddi ve manevi anlamda birtakım içsel sorgulamalar yaşadığın bir dönem başlıyor. Öncelikle değer yargılarını gözden geçireceksin. Daha sonra hem maddi hem de manevi anlamda seni tatmin edecek konulara odaklanacaksın. Her ilişkinde be kararında bu konu önceliğin haline gelecek.

Tam da bu aşama seni güçlendirecek ve tatmin edecek bir düzen kurmak istediğini hissedecekin. Bunun için gerekirse büyük riskler almaya ve aile düzenini dahi değiştirmeye ise hazırsın. Özellikle gelir kaynaklarını genişletecek adımlar atmak konusunda kararlı ol. Çünkü bu sayede kariyerinde de beklentilerinin üzerinde başarılar elde edeceksin.

Cesur hamlelerinle her zamanki gibi göz önünde olacağın da aşikar! Ancak bu kez manevi anlamda sana destek olacak kişilere de ihtiyacın olabilir. Bu kişi belki bir aile üyesi belki de bir aşık olacak. Elbette sen kime ihtiyacın olduğunu biliyorsun, ama bunun için ne yapıyorsun? İşte tüm mesele bu! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...