10 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün yeni heyecanlara atılabilirsin. Bugüne kadar denemediğin şeyleri denemek için hazırsın. Merkür'ün devam eden etkisi sebebiyle araştırmaya, öğrenmeye ve yeni eğitimlere katılmaya meyillisin. Bu arada zihnin de son derece açık ve gelişim odaklı. Haliyle bu fırsatı iyi değerlendirmeli, bir an önce harekete geçerek özellikle yeni bir dil öğrenmek ya da kişisel gelişimine odaklanmak gibi süreçleri öncelik vermelisin.

Şimdi iyice düşünmeni isteriz, bugüne kadar neyi yapmayı çok istedin ama erteledin? İşte başlangıç noktan bu olmalı. Hiç görmediğin bir yeri görmek, köklerini keşfetmek, aile ziyaretleri ya da yeni bir başlangıç tam da ihtiyacın olan şey. Yapacağın başlangıçlar ise sık sık gündeme getirdiğin plan ve programını yaptın ancak hayata geçiremediğin teknoloji ile ilişkili konularda olacak.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Bu dönemde romantizm ikinci planda yer alabilir. Kendini geliştirmeye odaklandığın süreç içerisinde, bir başkasına bağlı kalmak pek de istediğin bir şey olmayabilir. Kendi duygusal ihtiyaçlarına ve arzularına göre hareket etmenin zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...