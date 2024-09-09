10 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kararsızlığın hat safhada olabilir. İki seçenek arasında kalacağın, karar vermekte çokça zorlanacağın bir güne başlıyoruz. Bu arada bilinçaltın ve sezgilerin seni yönetebilir. Bazı gerçekler ile hedeflerin arasında sıkışıp kalabilirsin. Fakat yapman gereken en önemli şey akışına bırakmak olacaktır. Zira Merkür'ün devam eden etkisi iç dünyandaki dalgalanmaları arttırabilir. Açıkçası belki de ihtiyacın olan budur!

Tam da bu noktada yaşadığın bazı farkındalıkların seni güçlendirdiğini hissedeceksin. Kendini eskisinden daha iyi hissedeceksin, sezgililerin sayesinde birtakım gizli kalmış meseleleri çözeceksin. Bu sayede hangi yöne gideceğini bulacak özellikle özel hayatında önemli kararlar vereceksin. İlişkilerinde denge ve güven her zamankinden çok daha fazla önemli olacak. Kulağına gelen gerçekler ise toksik ilişkilerden kurtulmanı sağlayacak.

Şimdi yeni bir sayfa açmanın tam zamanı! İç sesini takip ederek iş değişikliği yapabilir, birtakım riskli ve kritik kararlar alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...