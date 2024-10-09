10 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün içsel bir odaklanma yaşayacaksın. Jüpiter retrosu, içindeki derin duygusal travmalarla yüzleşmek için kıymetli bir fırsata dönüşecek. Kıymetli diliyoruz çünkü bu kez yaşadığın yüzleşme bir dibe vuruş değil özgürleşme olacak. Kendini daha iyi hissettiğin şeylere, ilişkilere ve işlere odaklanmanın zamanı geldi.

Belki de uzun zamandır bastırılan meseleler su yüzüne çıkacak. Bu sayede kendi iç dünyanla barışın yeni bir temeli atılacak. Sonrası ise senin için özgürlük, güçlenme ve ilerleme dolu olacak. Mesela iyi ki hayatında bir süredir söylemek istediğin ancak cesaret edemediğin şeyleri söyleyeceksin. İstediğin değişim için kendini hazır hissederek gözünü karartıp iş değişikliğine karar vereceksin. Yenilenecek ve tazelenecek.

Benzer bir durum aile içinde ve aşk hayatında da yaşanacak. Duygularını yönetmeye çalışmadığında sadece sen değil herkes gerçeklerde yüzleşecek. Yeni bir sen ile tanışacak ve belki de biraz şaşıracaklar. Ancak bu durum sana çok iyi gelecek. İçinde biriktirdiklerini, dışa vurmanın zamanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...