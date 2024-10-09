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10 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

10 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 19:01

Geçmiş, gelecek olacak! Peki 10 Ekim Perşembe gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 10 Ekim Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün eski aşklar kapını çalabilir. Geçmiş, geleceğe dönüşebilir... Jüpiter retrosu ile birlikte, hem eski defterleri açıp hem de kusursuz dengeyi kurma fırsatı yakalayabilirsin. Romantik ilişkilerin kökleriyle yüzleşmek senin için heyecan verici de olacaktır. Gerçek duygusal uyumu bulmanın anahtarı ise kalbinin derinliklerine bakmak olmalı! 

Sahi, geçmişi gerçekten unutmuş muydun? Unutmadıklarını, tozlu sandıklardan çıkar. Çünkü bugün kalbini iyileştirmek için daha önce cesaret bulamadıklarına, cesaret ve fırsat bulacaksın. Tabii bunun için önce kendine gerçekleri söylemen gerekiyor. Sonra da aşka uçacak cesaret ile mevcut düzenini değiştirmen şart. Derler ki bazen hayatını alt üst etmeden güzel olanı bulamazsın. 

Öte yandan bu dönemde iş hayatında da bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Kariyerine ilişkin hedeflerinden emin olmadığını hissedebilirsin. Rotanı doğru çizdiğinden ve yolunun doğru olduğundan emin olmak için bir an önce harekete geçmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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