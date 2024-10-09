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10 Ekim İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

10 Ekim İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 19:01

Jüpiter, unuttuklarınıza ses olacak. Peki 10 Ekim Perşembe gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 10 Ekim Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün sosyal çevrende eski, yeni olacak! Jüpiter retrosunun başlaması ile birlikte, daha önce yanlış anlaşılan konuşmalar yeniden gündeme gelecek. Eski dostların ya da senin tarafından söylenen bu sözlerin derin yankıları bazı dosyaların kapanmamasına sebep olmuş olabilir. Şimdi geçmişi telafi etme zamanı. Belki de eski dostluklar, daha büyük bir güçle yenilenecek. 

Unutulmuş bağlar ve ilişkiler yeniden parlamaya başlayacak. Sevgi bağları güçlenecek ve bunca zamandır konuşulmayanlar bir bir dile gelecek. Benzer bir durum aile ilişkilerinde de gündemde olabilir. Uzun zamandır bir araya gelmediğin aile bireyleriyle görüşmen gerekebilir.

Tüm bunların dışında eski hobilerin ya da işin de seni farklı bir yola sokabilir. Geleceğin geçmiş ile bağlantılı olduğu bu retroda, eskinin değerini bilmelisin. Eskiyi yenileyerek ve tazelenerek ilerlemeye odaklanmalısın. Geçmişten çokça çıkar sağlayacağın kesin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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