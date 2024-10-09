10 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kendini ifade etme tarzında geçmişten gelen engelleri aşarak değişimler yaşayacaksın. Jüpiter retrosu başladığı andan itibaren senin içinde bir yenilik arzusu ortaya çıkacak. Bu kez yaratıcılığın da sınır tanımayacak. Eski projelerinin, şimdiye kadar fark etmediğin detayları su yüzüne çıkacak. Geçmiş çalışmalarını ve projelerini yeniden keşfetmenin zamanı geldi. Zihninde güçlü bir ışıkla geçmiş yeniden doğacak!

Kariyer yolculuğunda ve iş hayatında eskiyi modernize ederek başarı elde edeceksin. Bu aşamada belki teknolojiyi en iyi şekilde kullanacak kişi sensin. Sektöründe ve iş modelinde güçlü bir dönüşüm yaratacaksın. Kendi iş kolunu inşa etme şansın var. Çünkü farklı olanı ve insan ihtiyaçlarını dikkatle gözlemleyeceksin. Bu sayede sınırları aşmanın bir yolunu bulacaksın.

Özel hayatında da benzer şeylerden söz etmek mümkün. Belki unutamadığın eski aşkına dönme zamanı gelmiştir. Derin yaralarını görmezden gelme. Aklının ya da kalbinin bir köşesinde kalan kişiye bir şans daha ver. Kalbine söz geçirmeyeceğini biliyorsun... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...