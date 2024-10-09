10 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kendi karanlığında sakladığın cevherleri keşfedeceksin! Gölgesinde kaldığın her neyse artık ardından çıkma zamanı geldi. Zira, Jüpiter retrosu seni geçmişten gelen gizli sırlarla yüzleştirecek. Bu sayede şimdiye kadar fark etmediğin derin bir güce sahip olacaksın.

Bu güç seni bambaşka bir dönüşüme sürükleyecek! Açıkçası bu dönemde hayatını sorgulayabilir, ilişkilerini yeniden inşa etme fırsatı da bulabilirsin. Seni dibe çeken kişilerden uzaklaşmanın zamanı geldi. Geçmişin gölgeleri ile yüzleşerek, geleceğin gücünü yöneteceksin. Ve bu gölgeler her kim olursa olsun, önünden çekilmelerini sağlayacaksın. Bugüne dek yürüdüğün yollardan yürümek istemediğine eminiz. Çünkü sen yeni bir yol çizmenin heyecanı içerisindesin.

Retro en çok Akrep burçlarını değiştirecek. Elde ettiğin içsel güç ile iş hayatında zirveye ulaşacaksın. Özel hayatında ise kaybettikleri telafi edecek ya da istediklerini elde edeceksin. Tek yapman gereken hedeflerini iyi belirlemek olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...