10 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün tamamen kendine odaklanacaksın! Duygusal iniş çıkışlardan, aşkın ihtirasından, hislerinin çekiminden ve arzularından sıyrılacaksın. Galiba bu Mars retroda her şeyden uzaklaşıp kendine döneceksin.

Ne dersin biraz yalnız kalmak, uzun bir yolculuğa çıkmak ve hayallerine odaklanmak harika olmaz mı? Mevcut düzeninden uzaklaşma fırsatı bulduğunda hayatındaki pek çok şeyi objektif bakmaya başlayacaksın. Eksik ve yanlışların nerede olduğunu göreceksin. Mutlu olmanın bir yolunu bulacaksın... İşte tam da bu noktada geri döndüğünde aynı düzene devam etmemek için yeni yollar keşfedeceksin. Bu yıl pek çok kez söylediğimiz iş değişikliği konusunda henüz aksiyon almadıysan, sonunda harekete geçeceksin. Belki de gittiğin yerden gelmeyeceksin!

Yerinde durmayı sevmediğini biliyoruz. Artık yerimde durmana gerek de olmadığını düşünüyoruz. Çünkü yeni yılda yeni umutlar, yeni heyecanlar ve yeni maceralar seni bekliyor. O yüzden şimdiden harekete geçmek kendin için yapacağın en büyük yatırım olacaktır. Şansın da yolun da açık iken asla durmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...