10 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün yine bileceksin! Hislerin bu kez de seni yanıltmayacak ve gerçekleri görmeni sağlayacak. Yalanlar, sinsi planlar ve içten pazarlıklı düşmanlar ortaya çıkacak. Hızını kesmeye çalışanlar, seni yolundan döndürüp başarılarına sahip olmayı isteyenler başarısız olacaklar. Zira seni kandırmak hiç kolay değil!

Detaylar ile fazla uğraşıyor olabilirsin, ancak büyük resmi görmeyi asla ihmal etmiyorsun. Bu da seni gerçek bir profesyonel yapıyor. Her zaman bir yolunu bulup başarı elde ediyorsun. Zodyak'ın en çok kazanan ve başaran burçları arasındaki yerini yine alıyorsun. İşte tam da bu aşama söylemeliyiz ki Mars retroda yıl boyunca kaybettiklerini telafi edebilirsin. Hatta adım adım yeni yıla gittiğimiz bugünlerde adından söz ettirecek başarılar elde edeceksin. Göz kamaştırmaya ve yılın enleri arasında yerini almaya hazır ol.

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Bu aralar biraz da romantizme yönelmelisin. Partnerini şımartmalı, tutkulu ve romantik bir ilişki için çaba harcamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...