10 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün hayal kuracaksın. Üstelik gerçekleştirmek üzere kurduğun hayeller için hiç beklemeyecek, vakit kaybını göze alamayacaksın. Böylece adından söz ettirecek başarılara imza atacaksın.

Görünen o ki Mars retroda herkes yavaşlarken sen hızlanacaksın. Yılın hatta yeni yılın şanslıları arasında yer almak üzeresin. Bunun için motivasyonunu asla kaybetmemelisin. Modun düştüğü anlarda bedensel anlamda kendini güçlendirerek hareket enerjini yönetmelisin. Belki de spora başlamak, egzersiz takvimini genişletmek ve daha fazla hareket etmek de bunun için iyi bir yol olabilir. Harekette bereket var derler, sen de bunu yakın zamanda göreceksin.

Tam da bu noktada biraz aşktan söz etmek istiyoruz! Gittiğin spor salonundan, sahilde yaptığın yürüyüş sırasında ya da günlük rutinine eklediğin spor aktiviteleri esnasında yeni insanlarla tanışabilirsin. Bu tanışma ise sana kalbinin sahibini getirecek. Duygusal bağlar kuracağın bir partner ya da dost edinmek üzeresin. Üstelik bu ilişki uzun vadede sana çok şey katacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...