10 Aralık Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün gelişim odaklı olacaksın. Bir süredir ertelediğin ya da vakit bulamadığın eğitimler ve kurslar için vakit bulacaksın. Kişisel gelişimin yanı sıra mesleki gelişime odaklanacaksın. Yeni bir dil öğrenmek, uzmanlık alanını genişletmek ya da yüksek lisans yapmak gündeminde yer alabilir.

Kendine kattığın her şey başarı konusunda önünü açacak. İlerleme odaklı ve yenilikçi adımlarla ileriye gideceksin. Görünen o ki Aralık ayını adım adım yükselerek kapatacaksın. Tam da bu aşamada söylemeliyiz ki adalet de yerini bulacak. Senin hakkın olan bir başkasına verildiyse bunun bedeli ağır olacak. Özellikle zam ve terfi konularında hakkını yiyenler işler rayından çıktığında yardımına muhtaç olacak. Bu aşamada karşılığını almadan harekete geçmemen gerektiğini unutma.

Yoğun ve oldukça hareketli geçen bugünlerde kalbinin sesini dinlemeyi de unutma. Seni huzura yönlendirecektir. Senin dışında sevdiklerinin de destekleri ve emekleri ile güçleneceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...