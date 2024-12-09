10 Aralık İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün fikirlerini kendine saklamalısın. Düşündüklerini gerçeğe dönüştürmek için ise harekete geçmelisin. Yaratıcı fikirlerinle geleceğine yatırım yapma zamanın geldi. İş kurmak, kişisel hedeflerin doğrultusunda yeni projelere girişmek ve kazanmak için harika bir gün.

İşte tam da bu yüzden fikirlerini kendine saklamalısın. Yaratıcı projelerinden söz ettiğin kişiler senden önce harekete geçebilir. Hatta bugünlerde yeterince güvenmediğin kişilerle iş yapmaktan da kaçın. Kağıt üzerinde ortaklık kurmadan ipleri kimsenin eline bırakma. Tüm bunların dışında yol göstermekten ve tavsiye vermekten de kaçınsan iyi edersin. Zira önerilerin neticesinde elde edilen sonuçlardan da sorumlu tutulabilirsin, bizden söylemesi.

Geçtiğimiz günlerde başlattığın susma diyetine devam edebilirsin, belki de. Kendin için konuşmalı, başkaları ile arana sınır koymalısın. Bunu en çok da kendi güvenliğin için yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...