10 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün kabuğuna çekileceksin. Geçmiş ile yüzleşerek biraz da ıssızlaştığın bir dönem başlayacak. Sükuta ve huzura ihtiyaç duyacaksın. Kendinle kalmak geçmişi ve geleceği düşünmek isteyeceksin... Bu aralar hayatını şekillendirmek için kendine ihtiyacın var gibi görünüyor.

Özellikle iş hayatına dair kararlar vermek, düzeni sağlamak ve maddi anlamda kazanmak için kafanı toplamalısın. Yaşadığın kafa karışılıklarından ve kararsızlıklardan kurtulmalısın. Bugüne dek aldığın riskler nedeniyle kendini gergin hissedebilirsin. Kaybetme korkusu yaşayabilir, önlem almaya odaklanabilirsin. Bize soracak olursan geçmiş ile vakit kaybetmemelisin. Bunun yerine geleceğe odaklanmalı, yaptığın hataları da telafi edecek adımlar atmaya çalışmalısın. Risk almadan belirlediğin güvenli rota seni zarardan kâra da döndürecektir.

Sırada duyguların var! İç dünyana odaklandığın bu süreçte romantik anlamda da yenileneceksin. Gerçek aşkı bulabileceğini söylemeliyiz. Kalbini aç ve ona bir şans ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...