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10 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

10 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
09.12.2024 - 19:01

Yüklerinizden kurtulun. Peki 10 Aralık Salı gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 10 Aralık Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün bazı yüklerinden kurtulacaksın. Hayatını iyileştirmenin bir yolunu bulacaksın. Kafanda kurduklarından, seni yiyip bitiren düşüncelerden ve korkularından uzaklaşacaksın. Daha pozitif düşüncelere odaklanacaksın. Her zaman tüm alternatifleri düşünerek oluşturduğun senaryolara vereceksin. 

İşte tam da bu noktada hafiflediğini fark edeceksin. Aslında Mars retro bu anlamda sana iyi gelecek. Düşünmenin önüne geçecek, yavaşlamanı sağlayacak ve seni yorulmaktan kurtaracak. Belki de bu sayede bir süredir başlamak istediğin ancak ertelediğin işlere de yönelebilirsin. Düşünmekten kurtulduğunda hatekete geçmenin bir yolunu bulacaksın. Açıkçası bu dünyanın beklediği şey. Zira Başak burçları harekete geçtiğinde dünya güzelleşir, işler yoluna girer, düzen sağlanır ve kusursuz olan mümkün olur. 

Hem kendi hayatını yoluna sokabilir hem de başkalarının yolunu aydınlatabilirsin. Bu arada biraz kendine de vakit ayırmalısın. Sevmeli, sevilmeli ve duygularından güç almalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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