10 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün bazı yüklerinden kurtulacaksın. Hayatını iyileştirmenin bir yolunu bulacaksın. Kafanda kurduklarından, seni yiyip bitiren düşüncelerden ve korkularından uzaklaşacaksın. Daha pozitif düşüncelere odaklanacaksın. Her zaman tüm alternatifleri düşünerek oluşturduğun senaryolara vereceksin.

İşte tam da bu noktada hafiflediğini fark edeceksin. Aslında Mars retro bu anlamda sana iyi gelecek. Düşünmenin önüne geçecek, yavaşlamanı sağlayacak ve seni yorulmaktan kurtaracak. Belki de bu sayede bir süredir başlamak istediğin ancak ertelediğin işlere de yönelebilirsin. Düşünmekten kurtulduğunda hatekete geçmenin bir yolunu bulacaksın. Açıkçası bu dünyanın beklediği şey. Zira Başak burçları harekete geçtiğinde dünya güzelleşir, işler yoluna girer, düzen sağlanır ve kusursuz olan mümkün olur.

Hem kendi hayatını yoluna sokabilir hem de başkalarının yolunu aydınlatabilirsin. Bu arada biraz kendine de vakit ayırmalısın. Sevmeli, sevilmeli ve duygularından güç almalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...