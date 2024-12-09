10 Aralık Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün ilişkilerinde dengeyi tutturmaya odaklanacaksın. Sana zarar getireceğini hissettiğin insanlardan hızla uzaklaşacaksın. Duygusal kişiliğine rağmen, ilişkilerine her zamankinden daha objektif bir şekilde bakma şansı bulacaksın. Görünen o ki artık duygularını kimsenin incitmesine izin vermeyeceksin.

İşte tam da bu noktada yalnızca romantik ilişkilerinde değil, profesyonel ilişkilerinde de kar zarar denklemini dikkatle kuracaksın. Seni maddi ve manevi anlamda destekleyen, bekleyen ve önünü açan kişilerle ilişki kuracaksın. Böylece yolunun aydınlandığını fark edeceksin... Zira sen fırsat vermediğinde, kimse sınırlarını ihlal edemez. Artık bunu net bir şekilde göreceksin. Galiba Mars retro her zamankinden daha az duygusal olmanı da sağlıyor. Bu fırsatı kaçırma ve Şubat ayına kadar kendine gerçekten güvenli bir alan inşa et.

Bütün bunların dışında, bu aralar belki de ailene de daha fazla vakit ayırabilirsin. Sevdiklerin ile getireceğin kaliteli zamanda önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Aile içindeki bazı konuşmalar, dostunu düşmanını daha iyi ayırt etmeni sağlayabilir. Bu nasihatları görmezden gelme deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...