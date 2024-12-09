10 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün istediğini elde etmek için son kez sabretmelisin. Kendini başkalarına kanıtlamak zorunda degilsin. Önce bunu kabul et, sonra da bir işe başlamak için onaylanmayı beklemeyi bırak. Zira sen oldu diyorsan, olmuştur.

Doğruyu görebilen, başarıya ulaşmak için büyük mücadeleler veren hırslı ve akıllı bir karaktere sahipsin. Bu yüzden kendine güvenmelisin. Yapabileceklerinin bir sınırı dahi olmadığını unutmamalısın. Dahası her zaman daha fazlasını elde edebilecek cesarete sahip olduğunu hatırlamalısın. Böylece hayatında hem maddi hem de manevi anlamda olumlu gelişmeler yaşanacak. İşini genişletme fırsatı bulacak, daha fazla çalışacak ve daha fazla kazanacaksın. Kazandıkça motivasyonunun ve öz güveninin de arttığını göreceksin. Zaten bu aşamada başkaları tarafından onaylanmayı beklemeyi bırakacaksın. Kısacası ilk adımı attıktan sonra seni hiçbir şey durduramayacak.

Gelelim manevi anlamda yaşayacağın değişime. Ruh eşine yeterince zaman ayıracak ilişkini düzene sokmak için elini taşın altına koyacaksın. Tutkularını aranızdaki bağları güçlendirmek için kullanacak ve aşk ile dolacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...