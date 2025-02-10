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10 -16 Şubat 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 10 -16 Şubat 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 07:01

Haftanın Rengi: Yeşil 

“Bir şeyi gerçekten istersen, onu gerçekleştirmek için bütün evren senin için iş birliği yapar.” 

Paulo Coelho

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Mars'ın çocukları Koçlar

Mars'ın çocukları Koçlar

Haftaya önemli bir dolunay enerjisi ile başlıyoruz. 12 Şubat 2025 Aslan dolunayı doğum haritalarınızda 5. yaratıcılık, kendini ifade etme ve neşe evinizi aydınlatarak sizi tutkularınızla yeniden bağlantı kurmaya teşvik eder. İster yaratıcı bir proje ister kişisel bir hobi veya sevdiklerinizle geçirilen zaman olsun, bu, sizi aydınlatan şeyi kutlamanın anıdır. Aynı zamanda gerçekten görülme ve takdir edilme korkularını serbest bırakma zamanı. Doğum haritalarınızda 12. evinize girerken, iç gözleme, rüya çalışmalarına veya manevi uygulamalara çekilmeye davetlisiniz. Netlik ararken sezginizin fısıltılarına güvenin. Birlikte, bu etkiler kendinizi güçlü hissettirecek kendini ifade etmeyi sessiz iç yansıma ile dengelemenizi hatırlatır.

Venüs’ün çocukları Boğalar

Venüs’ün çocukları Boğalar

Haftaya önemli bir dolunay enerjisi ile başlıyoruz.12 Şubat 2025 Aslan dolunayı doğum haritalarınızda 4. evinize ve aile evinize ışık tutar ve kişisel konulara duygusal netlik getirir. Bu, çözülmemiş gerilimleri ele alarak, alanınızı yeniden düzenleyerek veya sadece sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirerek ev hayatınızda uyum yaratmak için harika bir haftadır. Doğum haritalarınızda 11. evinize taşındıkça, dikkatiniz arkadaşlıklara, haritalarınızda 11. ve ortak hayallere kayıyor. Size ilham verenlerle bağlantı kurarken hayal gücünüzün size rehberlik etmesine izin verin. Hafta, özel yansımayı kolektif yaratıcılıkla harmanlayarak iç ve dış dünyalarınızda destek bulmanıza yardımcı olur.

Merkür’ün çocukları İkizler

Merkür’ün çocukları İkizler

Haftaya önemli bir dolunay enerjisi ile başlıyoruz.12 Şubat 2025 Aslan Dolunayı doğum haritalarınızda 3. iletişim, fikir ve topluluk evinizi aydınlatıyor, sizi düşüncelerinizi paylaşmaya ve başkalarıyla anlamlı bir şekilde bağlantı kurmaya davet ediyor. Yazma, öğretme veya konuşmayı içeren projeler tatmin edici bir doruğa ulaşabilirken, etkileşimleriniz popülerlik kazanır. Merkür Balık burcu geçişi doğum haritalarınızda10. eviniz kariyerinizde sezgisel karar vermeyi teşvik eder. Yaratıcı çözümler ve şefkatli iletişim profesyonel olarak yeni kapılar açabilir. Birlikte, bu geçişler, hayal gücünüzün sizi uzun vadeli başarıya yönlendirmesine izin verirken duygularınızı cesurca kullanmanız için size ilham verir.

Ay'ın çocukları Yengeçler

Ay'ın çocukları Yengeçler

Haftaya önemli bir dolunay enerjisi ile başlıyoruz.12 Şubat 2025 Aslan dolunayı doğum haritalarınızda 2. finans, değer ve öz değer evinizi harekete geçirir ve hayatta gerçekten değer verdiğiniz şeye odaklanır. İster finansal bir dönüm noktası ister kişisel önceliklerinizi daha iyi anlamak olsun, bu hafta sizi eylemlerinizi değerinizle uyumlu hale getirmeye davet ediyor. Merkür Balık burcu geçişi doğum haritalarınızda 9. evinize girmesiyle, ruhsal gelişim ve entelektüel arayışlar ön plana çıkıyor. Bu, yeni fikirleri keşfetmek, çalışmaya odaklanmak veya inançlarınızla bağlantı kurmak için harika bir zamandır. Hafta, somut hedefleri daha yüksek özlemlerle dengelemeyi teşvik eder ve kendinizi hem pratikliğe hem de ilhama topraklar.

Güneşin çocukları Aslanlar

Güneşin çocukları Aslanlar

Haftaya önemli bir dolunay enerjisi ile başlıyoruz. 12 Şubat 2025’te Burcunuzdaki Dolunay, doğum haritalarınızda 1. benlik ve kimlik evinize ışık tutuyor ve bunu parlama zamanınız haline getiriyor. Emeklerinizin karşılığını almaya, başarılarınızı kutlamaya, kendinden şüphenizi serbest bırakmak ve güveninize tamamen adım atmak için güçlü bir andır. İster kişisel bir proje olsun ister sadece gerçek benliğiniz olarak ortaya çıkın, ilgi odağı olun. Merkür Balık burcu geçişi doğum haritalarınızda 8. eviniz daha derin duygusal bağlantılara, paylaşılan kaynaklara veya içsel dönüşüme odaklanıyor. Bu hafta cesur kendini ifade etme ve anlamlı iç gözlem arasında bir dans olsun.

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Merkür’ün çocukları Başaklar

Merkür’ün çocukları Başaklar

Haftaya önemli bir dolunay enerjisi ile başlıyoruz. 12 Şubat 2025 Aslan dolunayı doğum haritalarınızda 12. dinlenme, iyileşme ve kapanma evinizi vurgulayarak sizi yavaşlamaya ve kalan duygusal yükleri bırakmaya çağırıyor. Bu, bitmemiş gibi hissettiren herhangi bir şeyi geri çekmek, yansıtmak veya sarmak için ideal bir zamandır. Merkür karşıt burcunuz Balık geçişini Doğum haritalarınızda 7. evinize girerken, ilişkiler bir odak noktası haline gelir ve şefkatli diyalog ve karşılıklı anlayış için fırsatlar sunar. Bağlantının daha güçlü ve olumlu tarafına yaslanın ve aynı zamanda kendinize şarj etme alanı verin. Bu hafta sizi hem içsel ihtiyaçlarınızı hem de dış bağlarınızı onurlandırmaya teşvik ediyor.

Venüs’ün çocukları Teraziler

Venüs’ün çocukları Teraziler

Haftaya önemli bir dolunay enerjisi ile başlıyoruz. 12 Şubat 2025 Aslan dolunayı doğum haritalarınızda 11. arkadaşlık, topluluk ve özlem evinize enerji vererek hangi bağlantıların büyümenizi gerçekten desteklediğini görmenize yardımcı olur. Bir grup hedefi hakkında netlik bulabilir veya sosyal çevrenizi hayallerinizle uyumlu hale getirmek için ilham alabilirsiniz. Merkür Balık burcu geçişi doğum haritalarınızda 6. evinize taşınması, işte veya günlük rutinlerde şefkatli iletişim ihtiyacını vurgular. Sosyal taahhütleriniz ve kişisel refahınız arasında denge yaratmaya odaklanın. Bu hafta sizi hem işbirlikçi çabaları hem de bireysel öncelikleri geliştirmeye davet ediyor.

Mars'ın çocukları Akrepler

Mars'ın çocukları Akrepler

Haftaya önemli bir dolunay enerjisi ile başlıyoruz. Bu haftaki  12 Şubat 2025 Aslan dolunayı doğum haritalarınızda kariyer ve kamusal yaşamın 10. evini aydınlatıyor, çabalarınız için takdir veya profesyonel yolunuz hakkında önemli bir netlik anı getiriyor. Başarılarınızla gurur duymanın ve hedeflerinizi yeniden değerlendirmenin zamanı geldi. Merkür Balık burcu geçişi doğum haritalarınızda 5. evinize girmesiyle, yaratıcılık ve kişisel ifade ön plana çıkar ve hem iş hem de eğlence için ilham sunar. Bu hafta, yaptığınız her şeyde neşe ve özgünlük bulurken hırslarınızı kucaklamakla ilgili olsun.

Jüpiter’in çocukları Yaylar

Jüpiter’in çocukları Yaylar

Haftaya önemli bir dolunay enerjisi ile başlıyoruz.12 Şubat 2025 Aslan dolunayı doğum haritalarınızda keşif, yüksek öğrenim ve kişisel gelişimden oluşan 9. evinizi aydınlatarak sizi yeni bakış açılarını ve deneyimleri benimsemeye teşvik eder. İster seyahat ister çalışma veya manevi uygulama yoluyla olsun, bu ufkunuzu genişletmenin bir zamanıdır. Merkür'ün Balık'a kayması ve 4. eviniz, evinize ve aile hayatınıza odaklanmayı sağlar, içten konuşmalara veya duygusal topraklanma anlarına davet eder. Bu hafta size yenilikçi yaklaşımlar ile köklerinizin güçlü olması ile dengelemenizi, merak ve iletişimi harmanlamanızı hatırlatır.

Satürn’ün çocukları Oğlaklar

Satürn’ün çocukları Oğlaklar

Haftaya önemli bir dolunay enerjisi ile başlıyoruz. 12 Şubat 2025 Aslan dolunayı doğum haritalarınızda paylaşılan kaynaklar, dönüşüm ve duygusal derinlikle dolu 8. evinizi harekete geçirir ve sizi artık size hizmet etmeyenleri bırakmaya teşvik eder. Bu, iyileşmek, güveni yeniden inşa etmek veya finansal anlaşmaları netleştirmek için güçlü bir zamandır. Doğum haritalarınızda 3. evinize girerken, iletişim daha sezgisel ve yaratıcı hale gelir, bu da onu yazma, öğrenme veya anlamlı diyalog için mükemmel bir hafta haline getirir. Bu hafta sizi daha derin bir öz farkındalığa ve otantik bağlantılara yönlendirsin.

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Uranüs’ün çocukları Kovalar 

Haftaya önemli bir dolunay enerjisi ile başlıyoruz. 12 Şubat karşıt burcunuz Aslanda ki Dolunay, bire bir bağlantılara açıklık getirerek doğum haritalarınızda 7. ortaklık evinizi aydınlatır. İster güçlü bir bağı kutlamak ister yanlış hizalanmış bir bağı yeniden değerlendirmek olsun, bu karşılıklı büyüme ve anlayışa odaklanma zamanıdır. Merkür Balık burcu geçişi doğum haritalarınızda 2. evinize taşınması, dikkati finansal konulara ve kişisel değerlere kaydırarak kaynakları yönetmeye yaratıcı yaklaşımlar davet ediyor. Bu hafta hem dış uyumun hem de iç uyumun önemini vurguluyor.

Neptün’ün çocukları Balıklar

Neptün’ün çocukları Balıklar

Haftaya önemli bir dolunay enerjisi ile başlıyoruz.12 Şubat 2025 Aslan dolunayı doğum haritalarınızda 6. iş, sağlık ve günlük rutin evinize enerji verir ve hayatınızda nasıl daha iyi bir denge yaratacağınıza dair fikir verir. İşe yarayan alışkanlıkları veya projeleri tanıyın ve size hizmet etmeyenleri bırakın. Merkür burcunuza girerken, doğum haritalarınızda 1. eviniz odak noktasına gelir ve kendini ifade etmeyi, sezgiyi ve kişisel netliği geliştirir. Bu hafta hem pratik gelişmeleri hem de duygusal kendini keşfetmeyi destekleyerek sizi en gerçek benliğiniz olarak ortaya çıkmaya teşvik ediyor.

NOT: Haftalık burç yorumlarınızı Güneş Yükselen ve Ay burcunuz ile birlikte okuyunuz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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