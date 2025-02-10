10 -16 Şubat 2025 Haftalık Burç Yorumları
10 -16 Şubat 2025 Haftalık Burç Yorumları
Haftanın Rengi: Yeşil
“Bir şeyi gerçekten istersen, onu gerçekleştirmek için bütün evren senin için iş birliği yapar.”
Paulo Coelho
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Mars'ın çocukları Koçlar
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Venüs’ün çocukları Boğalar
Merkür’ün çocukları İkizler
Ay'ın çocukları Yengeçler
Güneşin çocukları Aslanlar
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Merkür’ün çocukları Başaklar
Venüs’ün çocukları Teraziler
Mars'ın çocukları Akrepler
Jüpiter’in çocukları Yaylar
Satürn’ün çocukları Oğlaklar
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Neptün’ün çocukları Balıklar
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