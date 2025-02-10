10 -16 Şubat 2025 Haftalık Burç Yorumları

Haftaya önemli bir dolunay enerjisi ile başlıyoruz. 12 Şubat 2025 Aslan dolunayı doğum haritalarınızda 12. dinlenme, iyileşme ve kapanma evinizi vurgulayarak sizi yavaşlamaya ve kalan duygusal yükleri bırakmaya çağırıyor. Bu, bitmemiş gibi hissettiren herhangi bir şeyi geri çekmek, yansıtmak veya sarmak için ideal bir zamandır. Merkür karşıt burcunuz Balık geçişini Doğum haritalarınızda 7. evinize girerken, ilişkiler bir odak noktası haline gelir ve şefkatli diyalog ve karşılıklı anlayış için fırsatlar sunar. Bağlantının daha güçlü ve olumlu tarafına yaslanın ve aynı zamanda kendinize şarj etme alanı verin. Bu hafta sizi hem içsel ihtiyaçlarınızı hem de dış bağlarınızı onurlandırmaya teşvik ediyor.