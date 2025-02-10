10 – 16 Şubat 2025 Gökyüzünden Mesajınız Var!

Bu dönemi renklendiren astrolojik yönlere bakıldığında, dikkat edilmesi gereken çok şey olacaktır. Öncelikle, bu çok zorlu, şok edici ve şaşırtıcı bir dolunay olabilir. Bazıları için mükafatlar bazıları için de engeller getiren bir dolunay. Bunun nedeni, dolunayın Uranüs ile bir karede olmasıdır. Muhtemelen hızlı ruh hali değişiklikleri yaşayacağız ve sinirli, düzensiz ve dürtüsel olacağız. Uyarılma ve heyecana aç olduğumuz için istikrarlı ve odaklanmayı zor bulacağız. Bir yandan eğlence, macera ve kendiliğindenliğin peşinden gidebiliriz ancak kazalar, duygusal ve öfke patlamaları yaşayabiliriz. Dolunay Merkür'ün karşısındadır. Bu da aklımızı ve duygularımızı dengelemeyi zorlaştırıyor ve kendimizi her yere dağılmış olarak bulabiliriz. Diğer gezegenler, Venüs ile Plüton ilişkilerimize tutku ve yoğunluk getirirken, Mars, kişisel veya profesyonel yaşamlarımızda uzun vadede, metodik ve stratejik olacaksak uzun vadeli başarı ve azim getiren Satürn olumlu açısı önemli. Bu hafta ve uzun vadede işlerin sizin için iyi geliştiğine inanarak hareket etmeniz oldukça önemli olacak.

10-16 Şubat 2025 genel bakış

Bu hafta, kozmik enerjiler değiştikçe tüm burçları benzersiz şekillerde etkileyen bir fırsat ve zorluk karışımı getiriyor. Gezegensel hizalamalar kendini yansıtmayı, uyarlanabilirliği ve eylemi teşvik eder. Merkür'ün etkisi iletişim becerilerini artıracak yeni bağlantılar kurma, müzakereler ve ilişkileri onarmak için harika bir zaman haline getirecektir. Venüs romantik enerjileri artırır, bekarlar için yeni karşılaşmalar getirir ve ilişkilerde olanlar için bağları güçlendirir.

Bu arada Mars, kariyere ve kişisel gelişime destek sunarak azim ve kararlılığı destekliyor. Bununla birlikte, farkındalık ve denge gerektiren ay hareketleri nedeniyle duygusal dalgalanmalar meydana gelebilir. Olasılıklara açık kalın, stratejik finansal seçimler yapın ve hem fiziksel hem de duygusal refahı besleyin.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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