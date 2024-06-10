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10- 16 Haziran Gökyüzü Mesajı!

etiket 10- 16 Haziran Gökyüzü Mesajı!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 11:01

Savaşçı Mars, Koç ve Akrep burcunun yönetici gezegenidir. Boğa burcunda olduğunda öfke enerjisinden uzaklaştıracak bizleri fakat inatçı yaklaşımlar içinde olmak, sonrasında pişmanlıklar getirecek durumlara neden olabilir. Mars bize arayışlara başlamanın ve aramanın yenilikçi ve farklı yolları mesleki konular dahil olmak üzere tüm yaşamsal alanlarımızda bulma fırsatını sunuyor.

Güvendiğimiz ve saygı duyduğumuz kişilerin yardımı ve tavsiyeleriyle işleri yoluna koymaya başlayabiliriz. Çok yakında bu bizi istediğimiz hedefe götürecek. İnancınızı koruyun ve başarı gelecektir.

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Mars, 9 Haziran'dan 20 Temmuz'a kadar Boğa burcunda olacak.

Mars, 9 Haziran'dan 20 Temmuz'a kadar Boğa burcunda olacak.

Bu, gelecek için tohum ekme zamanı yanlışlarımızı yanılgılarımızı bilmediğimizi bilgi ile dönüştürüp daha iyi şartların tüm yaşamsal konularımızda etkili olabilmesi için doğru değerlendirmeli ve ayrıca bu önemli geçiş değerlerimizle bağlantı kurmaya odaklanmaya yöneltecek bizleri. Mars Boğa geçişi bizleri kalplerimize en yakın olan hedeflere ulaşmamız konusunda duyarlı ve istekli kılar. Bu enerji altında öfke kaygı gergin olmak yerine sabırlı ve uzlaşmacı olmayı seçmeliyiz.  

Mars'ın yönetici olduğu Akrep’in karşıt burcu Boğa’da daha uyumlu ılımlı bir hava estirir.  Finansal konular tarım yönetimsel konular ilişkiler bu geçişte gündemimizde yer alacak. Yalnız bu döngüde gereğinden fazla sabırlı olmak sorunları çözümlemeden kapatmak ilerleyen zamanda pişmanlık duyulan kararlara neden olabilir.

Bu hafta ayrıştıran değil birleştirenler, sorunları çözmek için derinlerine inenler, finansal konular, güzellik kozmetik sektörü  ile ilgili alanlarda konular gündemimizde yer alacak.

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