10- 16 Haziran Gökyüzü Mesajı!
10- 16 Haziran Gökyüzü Mesajı!
Savaşçı Mars, Koç ve Akrep burcunun yönetici gezegenidir. Boğa burcunda olduğunda öfke enerjisinden uzaklaştıracak bizleri fakat inatçı yaklaşımlar içinde olmak, sonrasında pişmanlıklar getirecek durumlara neden olabilir. Mars bize arayışlara başlamanın ve aramanın yenilikçi ve farklı yolları mesleki konular dahil olmak üzere tüm yaşamsal alanlarımızda bulma fırsatını sunuyor.
Güvendiğimiz ve saygı duyduğumuz kişilerin yardımı ve tavsiyeleriyle işleri yoluna koymaya başlayabiliriz. Çok yakında bu bizi istediğimiz hedefe götürecek. İnancınızı koruyun ve başarı gelecektir.
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Mars, 9 Haziran'dan 20 Temmuz'a kadar Boğa burcunda olacak.
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