10- 16 Haziran Gökyüzü Mesajı!

Bu, gelecek için tohum ekme zamanı yanlışlarımızı yanılgılarımızı bilmediğimizi bilgi ile dönüştürüp daha iyi şartların tüm yaşamsal konularımızda etkili olabilmesi için doğru değerlendirmeli ve ayrıca bu önemli geçiş değerlerimizle bağlantı kurmaya odaklanmaya yöneltecek bizleri. Mars Boğa geçişi bizleri kalplerimize en yakın olan hedeflere ulaşmamız konusunda duyarlı ve istekli kılar. Bu enerji altında öfke kaygı gergin olmak yerine sabırlı ve uzlaşmacı olmayı seçmeliyiz.

Mars'ın yönetici olduğu Akrep’in karşıt burcu Boğa’da daha uyumlu ılımlı bir hava estirir. Finansal konular tarım yönetimsel konular ilişkiler bu geçişte gündemimizde yer alacak. Yalnız bu döngüde gereğinden fazla sabırlı olmak sorunları çözümlemeden kapatmak ilerleyen zamanda pişmanlık duyulan kararlara neden olabilir.

Bu hafta ayrıştıran değil birleştirenler, sorunları çözmek için derinlerine inenler, finansal konular, güzellik kozmetik sektörü ile ilgili alanlarda konular gündemimizde yer alacak.

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