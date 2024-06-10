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10-16 Haziran 2024 Haftalık Burç Yorumları

etiket 10-16 Haziran 2024 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 14:09

Gökyüzü bizlere dur düşün, diyor!

Körlük ne midir? Körlük; kendini bedenden ibaret görerek aslını, kendini inkâr etmektir.

Körlük, kendisinin ne olduğunu bile bilmemektir. Körlük, nereden gelip nereye gittiğinden, Yeryüzünde niçin doğduğundan bihaber olmaktır. Körlük; tabiat ve kainattaki ibret alınabilecek düzeni, ahengi, uyumlu işleyişi, güzelliği, hikmetleri görememek, gözlemle yememektir. Körlük; ebediyeti sezemeyip inkâr etmektir. Körlük, her şeyi tesadüfe bağlamaktır.

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Koç

Koç

Bu hafta aile hayatınızda iletişim çok önemli hale geliyor. Sevdiklerinizle ilişkileri geliştirmek için zaman ayırın. İş hayatınızda yenilikçi davranın. Venüs’ün enerjisi sizden yana. Bu enerjiyi, geçmiş duygusal yaraları iyileştirmek için kullanın. Sosyal açıdan ağ oluşturmak beklenmedik fırsatlar getirebilir. Rüyalara ve sezgisel dürtülere çok dikkat edin. Hayatınızın pek çok safhasında planlar hızla değişebileceğinden açık fikirli olun ve akışta kalın. 

Boğa

Gökyüzü bu hafta iletişimin önemini vurguluyor. Herhangi bir sözleşme veya müzakere için mükemmel enerjiler hâkim. Mali açıdan işler istikrarlı görünüyor ancak gökyüzü aceleci yatırımlara karşı dikkatli olmanız için uyarıyor sizleri. Venüs aşk hayatınızı taçlandıracak, kalıcı beraberliklere adım atabilirsiniz. Aşk hayatınızda yeni ilişkiler ön plana çıkıyor. Eş ya da sevgilinizle kaliteli zaman geçirmeyi veya kalbinizi yeni romantik olasılıklara açmayı düşünün. İş hayatınız da şans sizden yana. 

İkizler

Bu hafta yönetici gezegeniniz Merkür burcunuzla aynı hizaya gelirken enerjik bir değişim hissedeceksiniz. İletişim sizin güçlü yanınızdır ve şimdi hayati önem taşıyan konuşmalar yapmanın tam zamanı. Haftanın başlarında kariyeriniz veya geliştirmekte olduğunuz bir projeyle ilgili olumlu haberler bekleyin. Ayrıntılara dikkat ettiğinizden emin olun çünkü küçük dikkatsizlikler yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Hafta ortasına doğru Ay, duygusal içgörülerinizi geliştiren bir aşamaya giriyor ve bu da onu, kalıcı kişisel sorunları çözmek için ideal bir zaman haline getiriyor, iyi değerlendirin.

Yengeç

Yengeç

Bu hafta sizler için büyüme haftası olacak. Ay burcunuzu yönetirken, haftanın başındaki ay faaliyetleri iç gözlemsel doğanız faydanıza olacak. Bu, kişisel bakım ve kişisel hedefleri yeniden değerlendirmek için mükemmel bir zamandır. Yaratıcı faaliyetlerde ya da zamanınızı kalbinize yakın bir amaç için gönüllü olarak kullanmakta teselli bulabilirsiniz. Hafta ilerledikçe Merkür'ün konumu, gelişmiş iletişim becerilerine işaret ediyor. Bu süreyi aile veya işle ilgili anlaşmazlıkları çözmek için kullanın. Finansal konularda şanslı enerjiler söz konusu fakat yatırım planlarınızda dikkatli davranın ve hafta boyunca kişisel sağlığınıza öncelik verin. Özel yaşamınızda keskin çıkışlarda bulunmayın. 

Aslan

Güneş hayaller ve tutkularla dolu evinizi aydınlatırken, uzun vadeli hedefler doğrultusunda harekete geçmenin tam zamanı. İş hayatınızda varlığınızı hissettirin.  İlişkileri olanlar özel bir tarih planlamalı eş ya da sevgilileri ile her anı özel kılmalılar. Finansal açıdan ise gökyüzü hafta boyunca dikkatli bir yaklaşım öneriyor. Kendiliğinden harcamalardan kaçının ve bunun yerine stratejik yatırımlara odaklanın. Hafta ortasında Ay'ın konumu sezgilerinizi geliştirir, özellikle karar verme konularında içgüdülerinize güvenin. 

Başak 

Bu hafta iş ve aile arasında uyumlu bir denge bulacak ve üretkenliğinizi artıracaksınız. Hafta ortası Ay'ın etkisi ilişkilerinize duygusallığınızı tetikleyebilir. Bu enerjiyi, özellikle eş ya da sevgiliniz ile dürüst iletişim için kullanın. Mars'ın hizalanması, sizi yenilenmiş bir güçle profesyonel hedeflere ulaşmaya teşvik ediyor. Küçük yanlış anlamalara dikkat edin; tüm iletişim ve belgeleri bir kez daha kontrol edin. Güneş enerjisi, sizi hafta boyunca güçlü hissettirecek.

Terazi

Terazi

Gökyüzü, aşk hayatınızı hafta boyunca yeni ilişkiler geliştirmek için mükemmel bir zaman haline gelir. Hafta ortasında Ay'ın geçişi derin duygusal akımları harekete geçirebilir; bu zamanı kendi kendinize düşünmek ve temel arzularınızı anlamak için kullanın. Mars, yaratıcı projelerin artmasına ilham veriyor. Bu enerjiyi iş hayatınızda başarıyı arttırmak için yenilikçi fikirlere kanalize edin.  Özel yaşamınızda bitmiş ilişkilere şans verip kendinizi üzdürmeyin. 

Akrep 

Gökyüzü bu hafta kendini geliştirmeyi teşvik ederek sizi eski alışkanlıklardan vazgeçmeye ve yeni büyümeyi kucaklamaya teşvik ediyor sizleri her bakımdan yenilenmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ruhunuzu besleyen aktivitelere katılın. İş hayatınızda finansmanı organize etmeyi başarabilir kayıpları kazanca çevirebilirsiniz. Bu hafta, netliğin, sezginin ve dengeli karar vermenin önemini vurgulayarak hem kişisel alanlarda hem de mesleki uğraşlarda önemli ilerleme vaat ediyor. İçinizdeki gücün sizi dönüştürücü başarıya doğru yönlendirmesine izin verin.

Yay

Bu haftanın gökyüzü enerjileri hem fiziksel hem de zihinsel olarak ufkunuzu genişletmek için uygun bir dönemdir. Beklenmeyen olaylar yeni bakış açılarına yol açabileceğinden hafta ortasında bazı sürprizler bekleyin. Yeni bir girişim düşünüyorsanız, şimdi değerlendirmenin tam zamanı. Profesyonel yaşamınızda net iletişim kapıları açılabilir, bu nedenle fikirlerinizi dile getirmekten çekinmeyin. İlişkiler, daha derin bağlantıları teşvik ederek açık ve iyimser doğanızdan faydalanacaktır. Sağlık açısından dengeli bir beslenmeyi sürdürmek ve bir tür fiziksel aktiviteyi dahil etmek enerji seviyenizi artıracaktır. Mali açıdan, şimdi yapılan yatırımlar pozitif getiri sağlayabilir ancak dürtüsel harcamalardan kaçının.

Oğlak

Oğlak

Haftaya net hedefler belirleyerek ve başarı için stratejiler oluşturarak başlayın. Uzun vadeli planları gözden geçirmenin ve gerekli düzenlemeleri yapmanın tam zamanı. Hafta ortası işbirliği fırsatları getirir. Liderlik becerileriniz son derece değerli olacak. Kişisel ilişkilerde, iş ile sevdiklerinizle geçirilen kaliteli zaman arasında denge kurduğunuzdan emin olun. Mali konularda dikkatli bir değerlendirme yapmadan harekete geçmeyin.  Aceleci kararlardan kaçının ve gerekirse güvenilir danışmanlara danışın. 

Kova

İş hayatınızda bu hafta alışılmadık yaklaşımınız atılımlara yol açabilir. Fikirlerinizin iyi karşılanmasını sağlamak için iletişiminizi güçlendirin. Kişisel yaşamınızda duygusal bağları güçlendirmek için sevdiklerinizle zaman geçirin. Hafta ortası beklenmedik değişikliklerle karşılaşabilirsiniz. Finansal açıdan yenilikçi yatırım fırsatlarını değerlendirin ancak aceleci kararlardan kaçının. 

Balık

 Haftanın başlarında geri çekilme ve düşünme dürtüsünü hissedebilirsiniz. Sezgilerinizi dinleyin ve onun herhangi bir duygusal veya yaratıcı engelde size rehberlik etmesine izin verin. Empatiniz ve duyarlılığınız, özellikle kişisel ilişkilerde en büyük hediyeniz olacaktır. Mali açıdan bu, büyük kararlar için en iyi hafta değil; bunun yerine bütçe planlamasına ve tasarrufa odaklanın. Hafta sonu yaklaşırken ruhunuzu yenilemek ve hayallerinizi beslemek için kullanın.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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