10-16 Haziran 2024 Haftalık Burç Yorumları
10-16 Haziran 2024 Haftalık Burç Yorumları
Gökyüzü bizlere dur düşün, diyor!
Körlük ne midir? Körlük; kendini bedenden ibaret görerek aslını, kendini inkâr etmektir.
Körlük, kendisinin ne olduğunu bile bilmemektir. Körlük, nereden gelip nereye gittiğinden, Yeryüzünde niçin doğduğundan bihaber olmaktır. Körlük; tabiat ve kainattaki ibret alınabilecek düzeni, ahengi, uyumlu işleyişi, güzelliği, hikmetleri görememek, gözlemle yememektir. Körlük; ebediyeti sezemeyip inkâr etmektir. Körlük, her şeyi tesadüfe bağlamaktır.
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Koç
Yengeç
Terazi
Oğlak
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