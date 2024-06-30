1 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, Balık burcundaki Satürn retrosu en çok günlük rutinlerin ve sağlığın üzerinde etkili olacak. Bu dönemde geçmişte ihmal ettiğin sağlık sorunları tekrar gündeme gelebilir. Bu aralar, kendine daha fazla özen göstermeli ve günlük rutinlerini gözden geçirmelisin. Belki de artık daha düzenli ve dengeli bir hayata ihtiyacın vardır. Başkalarının ihtiyaçları yerine kendine ve sağlığına daha fazla vakit ayırmalısın. Rutinlerini düzenleyerek, daha verimli ve huzurlu bir yaşam sürdürebilirsin.

Yaşadığın bu önemli dönüm noktasında kendine sormalısın; 'Neye ihtiyacım var?' İşte hayatını bu çerçevede yürütmek sana iyi gelecektir. İlişkilerinde ve iş hayatında kendi çıkarlarını göz ederek stresten kurtulabilirsin. Böylece kendini eskisinden daha sağlıklı hissedeceğine eminiz.

İlişkilerini iyileştirmek için değil kendin için çaba harcaman gereken bir dönemdesin. Dilersen, geçmişte başlattığın kişisel projelerle ilgili hamleler yapabilisin. Kişisel hedeflerine yönelmek sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...