1 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Balık burcundaki Satürn retrosunun etkisiyle, kişisel değerler üzerine odaklanabilirsin. Öz değerlerine, sevdiklerine ve duygularına öncelik vermen gereken bir dönemdesin. Hayatının duygusal anlamda iyileşeceği bugünlerde, ruhuna iyi gelen şeylere zaman ayırmalısın. Özgür ruhunun, sevdiklerine ve maneviyatla beslenmeye ihtiyacı var. Ne dersin, bir aile ziyaretinin ya da uzak ilişkinde mesafeleri bitirmenin zamanı gelmedi mi?

Tam da bu noktada sevginin gücüyle, kendini iyi hissedeceksin. İhtiyacın olan manevi desteğin ötesinde maddi desteği de ailende bulabilirsin. Özellikle de yeni bir iş kurma fikrin varsa, ortaklarını buldun demektir. Fakat dikkatli olmalısın, aile ile kurulan işlerde duygusal bağların gücü bazen zorluklara neden olabilir.

Öz değerlerin ile profesyonel yaşamı arasında kusursuz bir denge kurmalısın. Bu sayede kârlı işlere imza atabilirsin. Aile işini kurmak ve yönetmek görevinde yer almak ise öz güvenini artıracak ve gücüne güç katacaktır. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...