1 Temmuz Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün Balık burcunda Satürn retrosu, sosyal hayatına etki edebilir. Özellikle sosyal çevren ve arkadaşlık ilişkilerin üzerine düşünmen gereken bir dönem başlıyor. Belki de arkadaşlarınla arandaki bağlarını gözden geçirmenin zamanı gelmiştir. Bugünden itibaren kimlerin gerçekten hayatında olmasını istediğine karar vermeli, seni dibe çeken ilişkilerden uzaklaşmalısın.

Tam da bu noktada geçmişte seni hayal kırıklığına uğratan kişilerle yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Bu süreç, sosyal hayatını yeniden şekillendirmen için harika bir fırsat olacak. Yeni insanlarla tanışmak, özel hayatına da etki edecek ilişkiler kurmak senin için heyecan verici olabilir.

Kariyerinde ise, iş arkadaşlarınla olan ilişkilerini gözden geçirmelisin. Bugünden itibaren uzunca bir süre ekip çalışmasına daha fazla önem vererek, uyum içinde çalışmayı odaklanmalısın. Kendini bir ekibin, takımın ya da grubun parçası olarak görmek sana kendini güçlü hissettirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...