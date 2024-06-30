1 Temmuz Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün Balık burcundaki Satürn retrosunun etkisiyle ikili ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşayabilirsin. Özellikle ilişkiler ve ortaklıklar üzerine ışık tutacak bu güçlü astrolojik etkileşim altında geçmişte yaşadığın sorunlar yeniden karşına çıkabilir. Tam da bu nedenle partnerinle arandaki bağları gözden geçirmenin zamanı geldi. Bu süreçte, romantik ilişkilerinde daha sorumlu ve disiplinli olman gerekiyor.

Ortaklıklarında ise bugüne dek edindiğin tecrübelerden önemli dersler çıkarabilirsin. Ve bu ilişkileri yeniden yapılandırabilirsin. Böylece iş hayatında ortaklık ilişkilerinin iyileştiği ve güçlendiği bir döneme başlayacaksın. Yapacağın ticari anlaşmalarda ve kuracağın yeni ortaklıklarda da çıkarlarını gözetecek kârlı imzalar atacaksın. Mantığını ve detaycılığını doğru yerlerde kullan. Paranı ve kendini güvence altına al.

Tüm bunların yanında aile ilişkilerinde zorlandığın bir dönemdesin. Hane içinde yapılan hatalara tahammülün azalabilir. Sevdiklerine karşı sabırlı ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...