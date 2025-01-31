1 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün platonik aşklar, kapanmış defterler yeniden su yüzüne çıkabilir. Gizli duygularınla ve bugüne de söylemekten kaçındığın derin gerçeklerle yüzleşmen gerekebilir! Artık hiçbir şeyin gizli kalmasını istemiyor gibisin.

Söylemek istediğin ne varsa, dilinden birer birer dökülecek. Özellikle aile arasındaki sorunlar, romantik ilişkine yansıyorsa bunun için önlem alıp hayatını değiştirmeye hazır olduğunu fark edeceksin. Çekirdek aileni korumak için her şeyi yapmaya hazırsın.

Aynı zamanda işini ve kariyerini de korumak için göz ardı edilemeyecek bir hırsla dolup taşacaksın. Hayatını yönetmek, kazanmak ve rakiplerinin önüne geçmek isteyeceksin. Durma, çünkü bugün attığın her adım seni başarıya ve güce bir dım daha yaklaştıracak. Finansal konularda da son derece şanslı olacaksın, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...