1 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, yeni yılın ilk gününde evde vakit geçirmek isteyeceksin. Biraz dinlenmek, belki geç uyanmak ve psikolojik anlamda arınmak olacak gündeminde.

İşte tam da bu noktada sevdiklerinle birlikte verimli zaman geçirmeye odaklan deriz. Özellikle sana iyi gelen aile bireyleri, kardeşler ve çocuklarla birlikte at enerjini. Hatta çizgi film izle, müzik dinle, oyunlar oyna ve sohbet et bolca. Göreceksin, pozitif enerjiler seni saracak.

Öte yandan bugün gelecek planlarını da yapmaya başlayacaksın içten içe! 2025 maddi anlamda senin yılın olsun isteyeceksin. Kazanmak, güçlenmek ve yerinden büyük bir güçle kalkmak için harekete geçmek isteyeceksin. Motivasyonun bir hayli yüksek olduğu için para kazanmak konusunda sorun da yaşamayacağına eminiz. Ceplerin dolacak, aile bireyleri dışında kurulan ortaklıklar ise sana para ve başarı getirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...