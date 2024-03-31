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1 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

1 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 19:01

Retroda denge, her şeyin anahtarı olmayabilir. Bir adım geri atarak olayları daha objektif bir şekilde gözlemlemeyi deneyebilirsiniz! Peki, 1 Nisan Pazartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 1 Nisan Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Koç burcundaki Merkür retrosu, özellikle ilişkiler ve ortaklıklar alanında seni etkiliyor. Bu dönemde, ilişkilerde yanlış anlamalar ve iletişim sorunları yaşanabilir. Aşk hayatında, mevcut ilişkin üzerinde düşünme ve bazı konuları netleştirme zamanı. Ayrılığın ayak seslerini indirebilirsin. Fakat karar vermeden önce duygusal değerlendirmelerini yapmalısın. 

Kariyerinde ise iş birlikleri ve ortaklıklar konusunda dikkatli olmalısın. Koşulsuz güven seni savunmasız bırakabilir. Retro günlerinde detaylar her zamankinden daha fazla önemli olur. Bugün ise dengeyi sağlamak, düzeni oluşturmak yerine olup biteni gözlemlemek yararına olabilir. Bir adım geride durmak ufkunu ve görüş açını artırabilir. Mali konularda ipleri eline alsan iyi olabilir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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