1 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Koç burcundaki Merkür retrosu, özellikle ilişkiler ve ortaklıklar alanında seni etkiliyor. Bu dönemde, ilişkilerde yanlış anlamalar ve iletişim sorunları yaşanabilir. Aşk hayatında, mevcut ilişkin üzerinde düşünme ve bazı konuları netleştirme zamanı. Ayrılığın ayak seslerini indirebilirsin. Fakat karar vermeden önce duygusal değerlendirmelerini yapmalısın.

Kariyerinde ise iş birlikleri ve ortaklıklar konusunda dikkatli olmalısın. Koşulsuz güven seni savunmasız bırakabilir. Retro günlerinde detaylar her zamankinden daha fazla önemli olur. Bugün ise dengeyi sağlamak, düzeni oluşturmak yerine olup biteni gözlemlemek yararına olabilir. Bir adım geride durmak ufkunu ve görüş açını artırabilir. Mali konularda ipleri eline alsan iyi olabilir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...