1 Nisan Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün Koç burcunda gerçekleşen Merkür retrosu, doğrudan seni etkiliyor. Bu dönemde iletişimde aksamalar ve dolayısıyla yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsin. Bugünden itibaren bir süre özellikle de kariyerinle ilgili önemli kararlar alırken daha dikkatli olmalısın. İş ortamında sözlerini iki kez düşünmeli, özel hayatına dair konuşmalardan da kaçınmalısın.

Gelelim aşk hayatına, bu retroda eski ilişkiler gündeme gelebilir veya mevcut ilişkilerinde bazı gerilimler yaşanabilir. Partnerinle birbirinize karşı açıklığınızı korumakta, sınırları çizmekte ya da saygıyı korumakta zorlanabilirsiniz. Bu sıralar ihtiyacın olan pozitif enerjiyi ise sosyal ilişkilerin ve aile bağlarından elde edeceksin. Kardeşlerin ve varsa çocuklarınla güzel vakit geçirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...