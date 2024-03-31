1 Nisan İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün Koç burcundaki Merkür retrosu, seni sosyal çevren ve arkadaşlarınla ilgili konusunda etkiliyor. Bu dönemde, iletişim kurarken daha hassas olabilirsin. Bu yüzden sözlerini dikkatle seçebilir ve karşı taraftan da bunu bekleyebilirsin. Ayrıca geleceğine dair planlar da gündeminde yer alabilir.

Yakın gelecekle başlayalım: Aşk hayatını ele alalım. Eğer ilişkin varsa partnerinle gelecek planları yaparken bazı aksaklıklar yaşayabilirsin. Bekar İkizler burçları ise bu ara romantik ilişkilerden kaçınabilirler. Zira aşka hazır değilsin, biraz bireyselci ve kendine dönük olacağın bir dönemdesin. Bu da kariyer planlarında da uzun vadeli hedefler yapmanı engelleyebilir. 'Şimdi sırası değil', diyerek çalışma hayatına dair stresli gündemleri göz ardı edebilirsin. Bu dönemde alacağın yanlış kararlar kazancını olumsuz etkileyebilir, daha dikkatli olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...