1 Nisan Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün Koç burcundaki Merkür retrosu, özellikle maddi konularda ve değer yargılarında bazı yeniden değerlendirmelere neden olacak. Gündeminde çok fazla yer alan maddi konuların değeri azalabilir. Bu sırada finansal planlamalarında da daha serbest hareket edebilirsin. Karlılıktan ziyade güvencede kalmayı tercih ederek, dikkatli adımlar atmak isteyebilirsin.

Aşk hayatında da ilişkindeki değerleri yeniden sorgulayabilirsin. Romantik ilişkilere bakış açın değişmek üzere... Duygusal anlamda daha fazla desteklendiğin bir ilişkiye ihtiyaç duyabilirsin. Gelişen ve değişen değer yargılarınla sosyal ilişkilerinde samimi bağlar kurabilirsin. Açıkçası konfor alanın genişliyor, sevgi bağları etrafını sarıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...