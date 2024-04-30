1 Mayıs Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerinde daha aktif ve rahat olacaksın. Mars'ın Koç burcuna geçişiyle özellikle romantik ilişkilerinde, daha enerjik ve belki de biraz meydan okuyan bir tutum sergileyebilirsin. Partnerinle ilişkilerde doğrudan ve açık olmalısın. Bu durum hem seni daha rahat ve özgür kılacak hem de aşk hayatında daha dinamik ve canlı tutacak. İlişkideki dengeleri yeniden gözden geçirme zamanı. Senin meydan okuman, ilişkinin dinamiklerini tamamen değiştirirken, bazı bitişlerin de habercisi olabilir! Bizden söylemesi...

Gelelim iş hayatına ve kariyerindeki ilerleyişine! İletişim konusundaki aktifliğin iş yaşamında ise özellikle ortaklıklara ve iş birliklerine yansıyacak. Daha aktif bir rol aldığın iş ortakların yanında dürüst ve açık olmalısın. Günlük yaşamında ise ilişkilerde adalet ve dengenin önemli olduğunu hatırlamalısın. Her iki tarafın da sesini duyurduğundan emin olmalısın. Güzel ve dengeli bir gün seni bekliyor. Tadını çıkar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...